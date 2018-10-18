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احتجاجات هايتي.. مقتل شخص وسقوط عشرات المصابين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:33 ص
احتجاجات هايتي.. مقتل شخص وسقوط عشرات المصابين
احتجاجات هايتي
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وكالات
 

تسببت الاحتجاجات، التي شهدتها هايتي، أمس الأربعاء 17 أكتوبر، في مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات.

 

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الآلاف شاركوا في احتجاجات هايتي، التي انطلقت على خلفية فضيحة فساد، مشيرة إلى أن بعض المحتجين طالب باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.

 

ولفتت إلى أن تقرير أصدره مجلس الشيوخ في هايتي اتهم مسؤولين حكوميين سابقين بالاختلاس واستغلال السلطة والتزوير في برنامج قرض شمل شركة بيتروكاريبي الفنزويلية إبان إدراتي الرئيسين السابقين رينيه بريفال وميشال مارتيلي خلال الفترة بين عامي 2008 و2016.

 

وتهد رئيس الوزراء، الذي يطالب المحتجين باستقالته، في خطاب ألقاه أمس الأربعاء، بإجراء محاكمة لكشف خبايا أموال البرنامج المفقودة، بينما قال زعماء للمعارضة إنهم لا يعتقدون أن محاكمة نزيهة ستكون ممكنة بينما لا يزال مواز في السلطة في إشارة إلى صلته بالرئيس السابق مارتيلي.

 

وشهدت الاحتجاجات إقامة حواجز مشتعلة من إطارات السيارات وأكوام القمامة، بينما تم سماع دوي طلقات الرصاص في أرجاء العاصمة بورت أو برنس، إضافة إلى استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، الذين قام بعضهم برشق الشرطة بالحجارة.

 

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