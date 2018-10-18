هل يسير تيري هنري على خطى سيميوني وجوارديولا؟

تولى الفرنسي تيري هنري، المسؤولية الفنية لنادي موناكو خلال الأيام الماضية ليدخل عالم التدريب من أوسع أبوابه فالجميع ينتظر أن يكون أمامهم نسخة جديدة من العبقري جوارديولا الذي صنع إنجازات كثيرة مع فرق برشلونة وبايرن ميونيخ.





وبدأ هنري مشواره الكروي مع موناكو حيثُ استمر لمدة 5 سنوات قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي عام 1999 إذ قضى مع السيدة العجوز موسمًا واحدًا، واتجه بعدها إلى نادي أرسنال الإنجليزي حيث تألق وحقق خلال السنوات الثمانية لقبي الدوري الممتاز بالإضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





ويمتد عقد الفرنسي هنري مع فريق موناكو حتى 2021، ويعاونه في الجهاز الفني كلًا من جواو كارلوس فلادو مدرب فريق بنفيكا لأقل من 23 عامًا، وباتريك كوامي أمبادو مدير أكاديمية أرسنال.





وكان هنري يشغل منصب المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا وظهرت بصماته بشكل مميز مع خط هجوم الشياطين في بطولة كأس العالم "روميلو لوكاكو وإيدين هازارد وكيفين دي بروين" الذين سجلوا العديد من الأهداف وحصدوا المركز الثالث في المونديال.





ويأمل هنري السير على طريق زملائه في جيل فرنسا 1998، والذين دخلوا عالم التدريب وحققوا نجاحات مبهرة سواء مع منتخبات أو فرق مثل زين الدين زيدان وديديه ديشامب ولوران بلان وباتريك فييرا، بالإضافة إلى عباقرة التدريب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وبيب جوارديولا مدرب برشلونة.





وشدد هنري خلال تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء، على أن الثنائي بيب جوارديولا وآرسين فينجر هم مصدر إلهام له في مسيرته التدريبية التي ستبدأ قريبًا مع موناكو الفرنسي الذي يحتل المركز الـ 18 برصيد 6 نقاط بعد 9 مباريات.