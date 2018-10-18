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النجوم في مواجهة صعبة أمام الجونة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
النجوم في مواجهة صعبة أمام الجونة
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق الجونة نظيره النجوم في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العام.

يسعى فريق النجوم إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات بعد تخطي عقبة الداخلية في الجولة الماضية للمسابقة، لتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق الجونة في حصد الثلاثة نقاط واستعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ الجولة الثامنة، وتحديدا عقب الفوز على بتروجت بهدفي لهدف.

يدخل فريق النجوم لقاء اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بينما يقع فريق الجونة في المركز السابع برصيد13 نقطة.
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