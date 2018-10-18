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الإنتاج الحربي طمعان في طلائع الجيش لخطف الصدارة من الزمالك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:50 ص
الإنتاج الحربي طمعان في طلائع الجيش لخطف الصدارة من الزمالك
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الفجر الرياضي
 
يحل فريق الإنتاج الحربي ضيفا على نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري العام.

يأمل فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة صحوته الأخيرة التي يمر بها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية في الجولة الماضية، لتحسين موقفه في جدول المسابقة.

ويطمح أبناء مختار مختار في حصد الثلاثة نقاط ومواصلة النتائجة الرائع التي يحققها الفريق في الموسم الجاري، والاستمرار في المنافسة على قمة المسابقة.

يدخل طلائع الجيش لقاء اليوم في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب الصدارة.
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