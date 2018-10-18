الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة توافق على اعتماد الميزانية وتوجه الشكر لوزير الرياضة





انعقدت اليوم الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين بحضور 14 نادي من أصل 16 نادي هم اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة. بحضور نير ضوه امين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد (سامح يوسف وتامر إسماعيل وطه شرف وشريف الحفناوي).





وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة على اغتماد الميزانية والحساب الختامي للسنه المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنه المالية المقبلة، كما اعتمدت الجمعية العمومية خطة النشاط للاتحاد للعام الجديد واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

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كما قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرع توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لرياضة كرة السرعة ودعمه للاتحاد للمشاركة في بطولة العالم لكرة السرعة المقامة بالكويت خلال الفترة من 25 الى 30 أكتوبر الجاري.



