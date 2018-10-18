10 نجوم تاهوا في سراب النجومية.. تعرف عليهم





يسعى نجوم كرة القدم منذ صغرهم للوصول لحلم النجومية ويواجهون الكثير من المتاعب والصعوبات للوصول للنجومية والشهرة. وعلى الرغم من المتاعب التي يواجهونها لتحقيق حلمهم، إلا أن بعض هؤلاء النجوم يفشلون في الحفاظ على هذه النجومية، فبعضهم يسعون خلف أهوائهم وشهواتهم والبعض الآخر تداهمه الإصابات الكثيرة مما تعيق طريق نجوميتهم. ويرصد الفجر الرياضي 10 نجوم اختفوا في سراب النجومية ..





1 - بول جاكسوين :

كان بول جاكسوين الاسطوره الإنجليزية في تسعينات القرن الماضي من أمهر لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة. جاكسوين هو خريج أكاديمية نيوكاسل ونجم توتنهام السابق ولكنه أدمن الخمر وأصبح تاجر مخدرات وخسر كل أمواله في المقامرة ليصبح مشردا في الشوارع.





2 - أدريانو:

هو نجم البرازيل وإنتر ميلان السابق وشارك مع الروسونيري في العديد من البطولات المحلية والقارية كما مثل منتخب بلاده في الكثير من البطولات العالمية حتى قيل إنه خليفة رونالدو دا ليما في منتخب البرازيل، ولكن الاحباط تغلب عليه بسبب زيادة الوزن المفرط نتيجة غياب الانضباط، كما عُرِفَ أدريانو بحبه للسهر والنوادي الليلية وهذا من أسباب ضياع مسيرته الكروية.





3 - باتو:

قاد ألكساندر باتو ميلان في الكثير من البطولات الهامة على رأسها دوري أبطال أوروبا. وعلى الرغم من تألقه إلا أن لعنة الإصابات المستمرة لازمته لفترة ليست بالقصيرة حتى أنه وضع اللوم على الكادر الطبي لميلان الذي استغنى عن خدماته بعد هبوط مستواه.





4 - ريستون درينثي:

بدأ الهولندي دريثني مشواره مع فينورد الهولندي وبعد تألقه، لفت أنظار ريال مدريد. وعلى الرغم من أنه لا يعتبر من اللاعبين الكبار، ولكن يبدو أنه اكتفى بتمثيل القميص الأبيض، ولم يفكر في تقديم شئ للميرينجي جعل منه لاعبًا منقرضًا لم يسمع به الكثيرين.





5 - جاك ويلشير:

نجم ليفربول الحالي وآرسنال السابق ومثل المدفعجية في الكثير من البطولات المحلية والقارية. في 2014، عقب خروج المنتخب الإنجليزي من كأس العالم ألتقطت عدسات الكاميرات ويلشير وهو يدخن علنيًّا في حوض استحمام ساخن في لاس فيجاس، وشنت عليه وسائل الإعلام في بريطانيا هجوماً حاداً مما دفعه إلى الأعتذار رسميًّا.





6 - بالوتيلي:

يعد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم إنتر ميلان ومانشستر سيتي السابق ونيس الفرنسي ومنتخب إيطاليا الحالي والمعروف بسوبر ماريو من اللاعبين المثيرين للجدل، فقد أشتهر بالوتيلي بعدم انضباطه خارج الملعب أكثر من داخله وبحركاته الصبيانية وكثرة ظهوره في النوادي الليلية.





7 - إبراهيم آفلاي:

انتقل النجم الهولندي آفلاي إلى برشلونة في 2011 بعد اختياره أفضل لاعب ناشئ في هولندا، ولكنه لم يحظى بفرصة كبيرة مع البرسا وقضت الإصابات عليه وتراجع مستواه.





8 - نينجولان :

تألق البلجيكي رادجا نينجولان نجم إنتر ميلان الحالي مع روما في المواسم الماضية وكان محط أنظار العديد من كبار أوروبا وتوقع الكثيرون انضمامه لمنتخب بلاده في كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا إلا أن مارتينيز المدير الفني فاجأ الجميع واستبعده من قائمة المنتخب ليعلن نينجولان اعتزاله اللعب الدولي. وأرجح الكثيرون استبعاد نينجولان لنشره لفيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي في ليلة رأس السنة العام الماضي وهو يحتفل بهذه المناسبة وهو يشرب الكحول ويقوم بالتدخين مما أثار حفيظة مشجعيه.





9 - إيكاردي :

على الرغم من تألق ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان في السنوات الأخيرة، إلا أنه تم استبعاده عن منتخب بلاده الأرجنتين أثار حفيظة الكثيرين. وعلى الرغم من تصريحات مدربو الأرجنتين بأن استبعاده لأسباب فنية إلا أن الشارع الرياضي الأرجنتيني يعتقد أن سبب استبعاده لعدم رغبة ليونيل ميسي في استدعائه والذي يطلق عليه لقب الخائن لصفوف المنتخب وذلك لأن ميسي لا يزال يتضامن مع زميله السابق في برشلونة ماكسي لوبيز الذي تعرض للخيانة من قبل زوجته السابقة واندا نارا ومواطنه إيكاردي. وارتبط إيكاردي بعارضة الأزياء واندا نارا بعد انفصال الأخيرة عن لوبيز وأقر مهاجم الإنتر بأنه تقرب من واندا نارا عندما كانت متزوجة من مواطنه لوبيز قبل أن يحدث الطلاق واعتبرت الكثير من الشخصيات الرياضية في الأرجنتين أن إيكاردي قد وجه طعنة قوية من الخلف لصديقه لوبيز. ويرى الكثيرون أن إيكاردي يدفع ثمن خيانته لصديقه وزميله السابق في نادي سامبدوريا بالغياب عن صفوف الأرجنتين.





10 - كريم بنزيما :

مازال استبعاد كريم بنزيما نجم ريال مدريد من قائمة منتخب فرنسا مستمرا مُنذ أكثر من عامين بسبب الفضيحة الجنسية التي تورط فيها مع زميله في المنتخب ماثيو فالبوينا.



