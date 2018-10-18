تعرف على سعر خاتم خطبة ليدي جاجا

استعرضت المغنية الأمريكية ليدى جاجا خاتمًا وردي اللون، وكشفت بشكل رسمي أنها خُطبت لوكيل المواهب الفنية كريستيان كارينو، وأنها كانت ترتدي خاتم الخطبة منذ أشهر.





ووفقًا لتقارير صحفية، فإن خاتم الليدي جاجا يبلغ سعره 400 ألف دولار، أي ما يقارب 7 ملايين و200 ألف جنيه مصري، ويتكون من ماسة وردية دائرية كبيرة تحيطها العديد من الماسات البيضاء الصغيرة.

وفور إعلان ليدي جاجا عن خطبتها نالت تهنئة الآلاف من متابعيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها السعادة في حياتها.​