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حمدي الميرغني لـ سليمان عيد في عيد ميلاده : "فخور إني قريبك" (فيديو)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:38 ص
حمدي الميرغني لـ سليمان عيد في عيد ميلاده : فخور إني قريبك (فيديو)
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الفجر الفني
 
نشر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام فيديو يجمعه بالفنان سليمان عيد ليهنئه بعيد ميلاده. 
 وعلق الميرغني على الفيديو"كل سنه وأنت طيب ياأطيب كوميديان في مصر ...كل سنه وأنت مبدع ومتميز ...أنا فخور إني قريبك والله ".

وقال حمدي في الفيديو " أنا والأستاذ سليمان عيد جايين ننشط السياحة في الساحل، ورد عليه الفنان سليمان عيد " بعد الفيديو دا أدي دقني لو حد جه الساحل".

جدير بالذكر أن صلة قرابة تجمع الفنان سليمان عيد بالفنان حمدي الميرغني، حيث قال الميرغني في لقاء تلفزيوني من قبل أن صلة القرابة الوحيدة له في الوسط الفني، هو الفنان سليمان عيد الذي يعد في مقام خاله.

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