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مشاهدة مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 18-10-2018 بالدوري المصري

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:10 ص
مشاهدة مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 18-10-2018 بالدوري المصري
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يلتقي فريقي المقاولون ووادي دجلة في التاسعة مساء اليوم في سهرة كروية دسمة لعشاق الكرة المصرية، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز 2018-2019.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق المقاولون مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط، ولم يقدم المقاولون حتى الآن المستوى والنتائج المنتظرة منهم .

وعقد محمد عادل المشرف على الكرة جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين بالأمس وحثهم على الفوز والخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق حاليا.

ولايختلف الأمر كثيرا مع فريق وادي دجلة، حيث يعاني الفريق الدجلاوي كثيرا مع مدربه اليوناني، وعلى الرغم من الفوز العريض الذي حققه الفريق مؤخرا ببطولة الكأس على الجونة، الا أن الفريق بحاجة للفوز في مباراة اليوم خاصة وأن الفريق في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط فقط.


موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

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