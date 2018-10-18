ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أغنية جديدة تثبت نهاية القطيعة بين فيروز وزياد الرحباني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
أغنية جديدة تثبت نهاية القطيعة بين فيروز وزياد الرحباني
طباعة
الفجر الفني
 
أعلن الموسيقي اللبناني زياد الرحباني أنه تعاون مع والدته الفنانة فيروز في إنتاج أغنية جديدة، يثبتان بها عمليًا انتهاء القطيعة التي استمرت بينهما لسنوات.

وقال الرحباني، وفي ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن أغنية "خلص" تم تسجيلها بالفعل، لكنها لم تُطرح بعد في الأسواق.

وكشف الملحن الشهير عن عملين جديدين يجمعانه بأيقونة الغناء اللبنانية، سيطلقهما قبل نهاية العام الجاري.

وفي يونيو الماضي، أعلن الرحباني عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته بعد انقطاعها بسبب إعلانه موقفها السياسي.

وكان زياد الرحباني أعلن قبل أكثر من 3 سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب فيروز.

واعتبر أن ما وقع مع والدته "مجرد سوء تفاهم لكن استفاد منه الكثيرون".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 7:00:13 AM