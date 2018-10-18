أغنية جديدة تثبت نهاية القطيعة بين فيروز وزياد الرحباني

أعلن الموسيقي اللبناني زياد الرحباني أنه تعاون مع والدته الفنانة فيروز في إنتاج أغنية جديدة، يثبتان بها عمليًا انتهاء القطيعة التي استمرت بينهما لسنوات.





وقال الرحباني، وفي ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن أغنية "خلص" تم تسجيلها بالفعل، لكنها لم تُطرح بعد في الأسواق.





وكشف الملحن الشهير عن عملين جديدين يجمعانه بأيقونة الغناء اللبنانية، سيطلقهما قبل نهاية العام الجاري.





وفي يونيو الماضي، أعلن الرحباني عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته بعد انقطاعها بسبب إعلانه موقفها السياسي.





وكان زياد الرحباني أعلن قبل أكثر من 3 سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب فيروز.





واعتبر أن ما وقع مع والدته "مجرد سوء تفاهم لكن استفاد منه الكثيرون".