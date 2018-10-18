عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)









سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، على حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بشارع الوفاء والأمل بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.





تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغًا من أهالي فيصل، يفيد بنشوب حريق ضخم بإحدى الشقق السكنية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق السكنية المجاورة وتفاقمه، وتم السيطرة على الحريق.





وبتقنين الإجراءات والفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، أدى إلى تفحم محتويات الشقة كاملة، دون وقوع أي إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية