ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:27 ص
عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)
جانب من الحريق
طباعة
عبد الحافظ حمدي
 


سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، على حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بشارع الوفاء والأمل بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغًا من أهالي فيصل، يفيد بنشوب حريق ضخم بإحدى الشقق السكنية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق السكنية المجاورة وتفاقمه، وتم السيطرة على الحريق.

وبتقنين الإجراءات والفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، أدى إلى تفحم محتويات الشقة كاملة، دون وقوع أي إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية
عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)
عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)
عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)
عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)
عاجل.. تفاصيل حريق ضخم داخل شقة وتفحم محتوياتها في فيصل (صور)
المزيد عن: عاجل حريق هائل حريق فيصل حريق شقة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 7:00:13 AM