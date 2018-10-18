بيكيه: أتمنى أن تعيش مدريد أسبوعاً سحرياً مع كأس ديفيز

أكد لاعب كرة القدم الإسباني ورئيس شركة كوسموس، جيرارد بيكيه، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر أن تعيش مدريد، التي ستستضيف النسخة الجديدة من بطولة كأس ديفيز للتنس خلال العامين القادمين، "أسبوعاً سحرياً" طوال فترة البطولة.





وقال بيكيه خلال تقديم العاصمة الإسبانية كمقر للبطولة خلال النسختين القادمتين، إلى جانب عمدة مدريد، مانويلا كارمينا، ورئيس إقليم مدريد، أنخل غاريدو: "أنا سعيد للغاية لتحقيق هذا الحلم، فكرت منذ عامين أو ثلاثة في إقامة حدث فريد في عالم التنس يستطيع فيه كل لاعب تمثيل وطنه، وصلنا لحل بأن نقدم العرض إلى الاتحاد الدولي للتنس لأنه الحل الأمثل".





وأضاف: "قمنا بمجهود كبير وتوصلنا لاتفاق في 16 أغسطس (آب) بأورلاندو وقمنا بالتصديق على تغيير شكل كأس ديفيز، البطولة التي يمتد تاريخها لـ118 عاماً".





ووجه بيكيه الشكر لكل من كارمينا وغاريدو على عملهما الذي قدماه لكي تستضيف مدريد الشكل الجديد للبطولة، مقراً بشعوره بـ"الفخر الشديد" لنجاح هذه الفكرة.





وتابع: "مدريد تعد مدينة ذات مستوى عالمي معروف، لديها البنى التحتية اللازمة لاستضافة بطولة بحجم كأس ديفيز، آمل أن يكون أسبوعاً سحرياً على هذه المدينة ولعالم التنس".



