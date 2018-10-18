تحكيم دولي رفيع في مسابقة جائزة تونس للطهاة









يتنافس 21 من الطهاة لتقديم أكلة بخاصيات ووصفة تونسية في اطار مسابقة جائزة تونس للطهاة وذلك على امتداد 4 أيام على ان يكون التتويج السبت 20 اكتوبر 2018.



وسيكون التحكيم دوليا رفيعا وسيشمل خبراء طبخ من سلوفينيا وكندا والمانيا استراليا وكرواتيا وسوريا وتركيا ورومانيا ومصر والامارات الى جانب تونس لتذوق واسناد الجوائز وفق خاصية المسابقة، التي تتمثل في حصول المتبارين على نسب مائوية، تخول لهم الفوز بميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية (يمكن ان يكون اكثر من فائز في كل صنف من الجائزة).



ويسعى منظمو المسابقة، التي يحضر فعالياتها رئيس المنظمة العالمية للطهاة، الى الترويج للطبخ التونسي وفنونه ومزيد التعريف بالوجهة السياحية التونسية. كما يرجى من التظاهرة تمكين الطهاة التونسيين من المشاركة في مسابقات الطهي العالمية عبر حذق مهارات إضافية.