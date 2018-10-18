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جمعية الحمامات تفوز على النجمة البحريني بمونديال الاندية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:44 ص
جمعية الحمامات تفوز على النجمة البحريني بمونديال الاندية
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محمد وليد الجموسي
 


فازت جمعية الحمامات على النجمة البحريني 27-26 في مباراة اقيمت الاربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة في اطار الدورة الترتيبية من اجل تحديد المراكز بين 5 و8 ضمن مونديال الاندية لكرة اليد.
اما في المباراة الثانية لحساب هذه الدورة الترتيبية فقد تغلب تاوباتي البرازيلي على جامعة سيدني الاسترالي 38-18.
و تواجه جمعية الحمامات يوم  الغد الجمعة ، تاوباتي البرازيلي من اجل الحصول على المركز السادس بينما يلاقي النجمة البحريني جامعة سيدني الاسترالي على المركز السابع.
وكانت جمعية الحمامات خسرت في الدور ربع النهائي امام مونبيلييه الفرنسي 22-31 يوم الثلاثاء.  

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