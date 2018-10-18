جمعية الحمامات تفوز على النجمة البحريني بمونديال الاندية









فازت جمعية الحمامات على النجمة البحريني 27-26 في مباراة اقيمت الاربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة في اطار الدورة الترتيبية من اجل تحديد المراكز بين 5 و8 ضمن مونديال الاندية لكرة اليد.

اما في المباراة الثانية لحساب هذه الدورة الترتيبية فقد تغلب تاوباتي البرازيلي على جامعة سيدني الاسترالي 38-18.

و تواجه جمعية الحمامات يوم الغد الجمعة ، تاوباتي البرازيلي من اجل الحصول على المركز السادس بينما يلاقي النجمة البحريني جامعة سيدني الاسترالي على المركز السابع.

وكانت جمعية الحمامات خسرت في الدور ربع النهائي امام مونبيلييه الفرنسي 22-31 يوم الثلاثاء.



