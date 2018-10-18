أروابارينا: لهذا السبب مباراة دبا مهمة للغاية

يرى مدرب فريق شباب الأهلي دبي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن مباراة دبا الفجيرة القادمة في دوري الخليج العربي ستكون في غاية الأهمية لفريقه الذي تولى مهمة قيادته حديثاً.





ويلتقي شباب الأهلي مع دبا الفجيرة بعد غد الجمعة، في الجولة 6 لبطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.





وقال رودولفو في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "وجدت مجموعة متجانسة من اللاعبين وتركيزي على الأداء الجماعي لبداية مرحلة إيجابية مع شباب الاهلي، وثقتي كبيرة في حالة اللاعبين ورغبتهم في الأداء والنتائج الإيجابية".





وتابع: "سعيد بتواجد مجموعة كبيرة من الدوليين في صفوف شباب الأهلي، وهناك المزيد من اللاعبين القادرين على الانضمام للمنتخب الأول خلال الفترات القادمة، وهناك تخطيط مناسب وجيد للمرحلة القادمة من كافة الجوانب".





وأضاف المدرب الأرجنتيني: "بداية المشوار أمام دبا الفجيرة مهمة ليست سهلة كما يتوقعها البعض، وهدفنا الفوز ودعم رصيدنا من النقاط".





وتحدث رودولفو عن موقف الفريق المنافس له في الدوري، حيث قال: "ليست لدي مشكلة عندما ألعب أمام أندية في ترتيب متراجع نسبياً في الدوري لأن هناك مجموعة من العناصر لديها خبرات عالية يمكن تحقيق الاستفادة منهم".





وتابع رودولفو مازحاً: "إذا كانت عندي مشاكل فهي مع زوجتي وليس مع الفرق المنافسة لي في كافة البطولات المحلية، وأمامي 48 ساعة لمعاينة وضع العائدين من معسكر المنتخب الأول لمعرفة جاهزيتهم وحالتهم الصحية قبل وضع اللمسات الأخيرة لمباراة دبا الفجيرة".





وختم مدرب الأهلي قائلاً: "نفتقد اللاعب ماجد حسن في اللقاء لحصوله على 3 بطاقات صفراء وهناك البديل الجاهز للمشاركة".



