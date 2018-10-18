عشرة عدّاءات وعدّائين دوليين أجانب من الصنف الأول يشاركون في نصف ماراطون صفاقس الدولي الأحد القادم









أكد ممثل الجمعية الدولية للسباقات المارطونية ووكيل العدائين المعتمد من هيئة تنظيم نصف المارطون الدولي لمدينة صفاقس المغربي عادل غربال أن 10 عدائين وعداءات دوليين (6 رجال و4 سيدات) سيشاركون في النسخة الثالثة من هذه التظاهرة المبرمج تنظيمها ليوم الاحد القادم 21 أكتوبر فضلا عن عدد من أبرز العدائين والعداءات التونسيين.





ويمثل هؤلاء العدائين الدوليين ذائعي الصيت وفق ما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء جمعية المجد للألعاب الفردية بصفاقس المنظمة للتظاهرة عديد الدول وهي على التوالي أثيوبيا والمغرب والبحرين وأوغندا والجزائر وليبيا.

ومن أبرز العدائين الأجانب في صنف الذكور ديكسن ماروا حامل الرقم التنزاني (59 دقيقة و52 ثانية) والعداء التونسي عاطف سعد ممثل تونس في الاولمبياد الأخير 2016 بريو دي جينيرو.





كما يشارك عداؤون آخرون من الصنف الثاني مع عديد الدول العربية والأوروبية ضمن سباق نصف ماراطون حيث يأمل المنظمون أن يبلغ العدد الجملي للمشاركين ضمن هذا الصنف بين 800 و1000 عداء وعداءة ثلثهم من السيدات اللواتي يسجلن في صفوفهن مشاركة عداءات من الصنف الدولي الأول وهن يمثلن بلدان الجزائر والمغرب وأثيوبيا بحسب ما أكده أعضاء لجنة التنظيم فيما ستكون تونس ممثلة بالعداءة محبوبة بلقاسم.





وقال عادل غربال إن نصف ماراطون صفاقس الدولي حمل منذ انطلاقته في الدورة الأولى في سنة 2014 إيجابيات ومؤشرات دولية هامة تخول له أن يكون عضوا في الجمعية الدولية للسباقات الماراطونية قبل موفى شهر ديسمبر القادم بما من شأنه أن يسمح بإدراج ماراطون صفاقس ضمن روزنامة الماراطونات الدولية للاتحاد الدولي لألعاب القوى.





وأكد المدير الفني لنصف ماراطون صفاقس الدولي نور الدين كمون التزام هذه التظاهرة بالمعايير الدولية المحترفة لسباقات الماراطون وفق كراس الشروط للجامعة التونسية لألعاب القوى والاتحاد الدولي لالعاب القوى والجمعية الدولية للسباق على الطريق والماراطون وذلك بالنسبة لمقاس السباق والتوقيت الالكتروني (نظام الشرائح) بما سيجعل النتائج معترف بها دوليا.





وأوضح أنه استيفاء لكل الإجراءات لإعطاء السباق طابعه الدولي وضمان الاعتراف به دوليا تم تجنيد ما لا يقل عن 300 متطوع لتأمين السباق والحرص على احترام ضوابطه ومقوماته الفنية.





ويسجل نصف مارطون صفاقس الدولي عودته من جديد بعد انقطاع لسنتين متتاليتين في 2016 و2017 حيث تنتظم دورته الثالثة بمشاركة عدائين تونسيين وأجانب وبدعم من عديد الهياكل الجهوية والمركزية في مقدمتها الجامعة التونسية لألعاب القوى وبلديات صفاقس وقرمدة والعين.





وينتظر وفق ما تم تقديمه من بيانات خلال الندوة الصحفية أن يشهد خط انطلاق في التظاهرة علاوة على سباق نصف الماراطون (21 كلم) عداؤون هواة يشاركون في سباق مفتوح لكل الفئات على طول 4 كيلومترات ضمن حلقة دائرية حول مدينة صفاقس.





وتنتظم قبل موعد السباق الرسمي بيوم أي يوم 20 أكتوبر قرية الماراطون تشارك فيها عديد الجهات والأطراف والمولعين بالرياضة والعدو وذلك في إطار التنشيط المرافق للتظاهرة وخلق إشعاع على محيطها. وسيتم في هذا الإطار تجديد تجربة "سباق الرضّع" الى جانب سباق فئة الخمس سنوات والعشر سنوات وهي سباقات تتوجه إلى فئة الأطفال.