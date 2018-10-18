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المنتخب العماني للكرة الطائرة في تربص بتونس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:38 ص
المنتخب العماني للكرة الطائرة في تربص بتونس
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محمد وليد الجموسي
 


يجري المنتخب العماني للكرة الطائرة منذ أول  امس الثلاثاء تربصا تحضيريا بتونس تحت اشراف مدربه التونسي نجيب العميري وذلك في اطار تحضيراته للبطولة العربية للامم التي ستحتضنها مصرمن 27 اكتوبر الجاري الى غاية 3 نوفمبر القادم.
وتتنافس 7 منتخبات على لقب البطولة العربية وهي البحرين والأردن والعراق وعمان وفلسطين والجزائر إضافة الى مصر (البلد المستضيف).
وفي هذا الاطار سيجري المنتخب العماني سلسلة من المباريات الودية مع كل من منتخب تونس (دون 21 سنة) وفرق الاولمبي القليبي والنجم الساحلي والترجي الرياضي وذلك على النحو الاتي //
الخميس 18 اكتوبر 2018
منتخب تونس دون 21 سنة - منتخب عمان
الاحد 21 اكتوبر 2018
قاعة قليبية / الاولمبي القليبي - منتخب عمان
الثلاثاء 23 اكتوبر2018
قاعة سوسة / النجم الساحلي - منتخب عمان
الاربعاء 24 اكتوبر 2018 
قاعة الزواوي / الترجي الرياضي - منتخب عمان  

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