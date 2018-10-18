ورشة عمل تناقش مشروع مخطط استراتيجي للتنمية بجندوبة في افق 2050









شرع ديوان تنمية الشمال الغربي، الاربعاء، رفقة مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، في مناقشة مشروع مخطط استراتيجي تشاركي حول افاق التنمية في ولاية جندوبة في افق 2050، يندرج في اطار التعاون التونسي الالماني، وذلك بهدف استغلال وتنمية المقدرات الطبيعية والبيئية والسياحية والبشرية المتاحة بالجهة وتثمينها وتعبئة مواردها الذاتية بما يجعلها متلائمة ومتكاملة محليا وجهويا ووطنيا وإقليميا.





وأكد عدد من الخبراء والمتدخلين من ممثلي المجتمع المدني في مداخلاتهم على أهمية الدراسة الاستراتيجية المزمع اعدادها في الخروج من الحيرة والانتظار الى المبادرة والتنفيذ، ودعوا إلى أن تعتمد هذه الدراسة على التخطيط العلمي الذي يأخذ بعين الاعتبار واقع الجهة وعلاقتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ودراسة العوامل التي حالت دون تطورها.





و قال سمير الازعر مدير عام بوزارة التنمية أن جندوبة تمتلك مقومات اقتصادية هامة، داعيا إلى الانكباب على تجميع الابحاث والاحصائيات، واعتماد مبدا التشاركية بإدماج كافة الفاعلين في التشخيص والاعداد للاستراتجية المزمع إعدادها، فضلا عن العمل على تثمين ما تمتلكه الجهة من خصوصيات غير متوفرة في جهات اخرى وذلك لضمان ارساء منوال تنموي جهوي قادر على التفاعل والتاثير وتغيير مؤشرات التنمية .





من جهته، أكد والي جندوبة الذي اشرف على افتتاح اشغال الورشة انه لامناص من تحمل كل الفاعلين مسؤولياتهم في مثل هذه المرحلة التي وصفها بالمفصلية من تاريخ تونس، معتبرا ان ما تمتلكه ولاية جدوبة من مقدرات طبيعية قادرة على ان تحولها الى قطب اقتصادي وتنموي لافت، لاسيما في ظل وصول الطريق السيارة الى مدينة بوسالم والعمل القائم على ربطه بالجزائر، و تقدم الاشغال في المعابر الحدودية وغيرها من المشاريع التي يمكن ان تدعم التوجه الاستراتيجي الذي يعمل ديوان تنمية الشمال الغربي والتعاون الالماني على تنفيذه في مرحلة لاحقة.





يشار الى ان الورشة التي انعقدت في قاعة الندوات بجامعة جندوبة، شارك فيها عدد من ممثلي الوزرات من بينها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والصناعة والتعليم العالي واملاك الدولة والشؤون العقارية، وعدد من ممثلي المنظمات المهنية على غرار اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وجمعية كلنا جندوبة وجمعية جندوبة 2050 وعدد من اصحاب المؤسسات.



