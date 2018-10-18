بنزرت: اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ترفع من درجة تأهبها توقيا من اخطار التقلبات المناخية









أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العقيد خميس بن علي، اليوم الأربعاء، بـأن اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة استنفرت كل الامكانيات والوسائل اللوجستية والبشرية المتاحة لديها لتأمين مختلف مناطق الجهة على اثر التقلبات المناخية التي تعيش على وقعها الجهة اليوم وغدا.

وأوضح، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه لم يتم تسجيل أي اضرار أو انقطاعات في الطرقات الرئيسية والفرعية حتى الآن بالجهة، وذلك رغم تهاطل كميات هامة من الامطار والتي شملت خاصة مناطق بنزرت الجنوبية، وبنزرت الشمالية، ومنزل بورقيبة، وتينجة، وماطر.

وأضاف انه تم التدخل لشفط المياه من داخل 5 منازل بمنطقة حي الثورة بمنزل بورقيبة، وما عدا ذلك فقد اتت التدخلات التي تم القيام بها مباشرة عقب الامطار الطوفانية التي شهدتها الجهة يوم 24 اوت الفارط اكلها، ولاسيما التدخلات التي شملت النقاط الزرقاء بكل من وادي هراقة والشبوحية ووادي عباس وغيرها.

ودعا، بالمناسبة، عموم المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر وعدم المجازفة بقطع الاودية لدى فيضانها، وإلى قطع التيار الكهربائي مباشرة عند دخول المياه إلى المنازل، والاتصال بكافة مصالح اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية في حالة حدوث أي طارئ ، مشيرا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم منذ اوت الفارط.

يشار ان رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، كان تحول رفقة مصالح الحماية المدنية والسلط المحلية لتفقد عديد النقاط الزرقاء بالمنطقة، وأوصى بالمناسبة باليقظة التامة وتامين عموم الاهالي والمتساكنين من أي خطر ، معربا عن استبشاره بنزول كميات هامة من الامطار خاصة مع تواضع ايرادات المنشات المائية التسعة بالجهة بسبب قلة الامطار في السنوات السابقة.



