المسابقة الوطنية لأفضل المبادرات المواطنية في مجال حقوق الإنسان: الإعلان عن 24 مبادرة فائزة في الفرز الاولي

تم أمس الاربعاء ، الإعلان عن اختيار 24 مبادرة فائزة من مختلف ولايات الجمهورية كفرز اولي ، للمسابقة الوطنية لأفضل المبادرات المواطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالجهات وتندرج هذه المسابقة في إطار برنامج الاحتفالات بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، نظمتها مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة الراعية لهذه التظاهرة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.





وأوضح منذر بوسنينة رئيس مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المسابقة ،أن المتوجين الثلاثة في المسابقة المذكورة سيرافقون البعثة التونسية عند تحولها إلى جنيف لتقديم التقرير السنوي حول وضع حقوق الطفل في تونس، والدفاع عنه أمام المفوضية السامية لحقوق الانسان.





وقد ضمت لجنة التحكيم التي تولت دراسة المبادرات المودعة خلال الفترة الممتدة من 29 أوت إلى 7 أكتوبر 2018، ممثلين عن المعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، ومصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة.





من جهتها، بينت رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس "تيريزا ألبيرو"، أن الهدف من هذه المسابقة التي تحمل شعار "أنا بديت"، هو تثمين كافة المبادرات الشبابية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الإعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال إجرءات ملموسة يقدمها التونسيون، وتعزيز حقوق الانسان والتأكيد على أن جميع الحقوق متساوية ومترابطة.





ولاحظت أن المبادرات ال24 التي تم اختيارها في المرحلة الأولى، ستخضع للتصويت خلال الفترة المتراوحة بين 1 نوفمبر و2 ديسمبر 2018، على أن يتم الإعلان عن الأسماء الثلاثة المتوجة نهائيا خلال التظاهرة الاحتفالية التي ستقام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر 2018، والتي ستتزامن مع اختتام البرنامج السنوي الاحتفالي بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.





واضافت رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، أن اللجنة تولت فرز 286 مبادرة مواطنية من ضمن 421 تمت دراستها وادراجها على موقع الانترنت مضيفة انه تم اعتماد مقاييس عديدة في فرز هذه المشاريع لاسيما التنوع والتأثيرعلى المتلقي والطرافة وديمومة المبادرة .