الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر المواطنين من حوادث صعق الكهربائي









دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الاربعاء كافة المواطنين لتوخي الحذر بعدم الاقتراب من الأعمدة والكوابل والمحولات الكهرباية تجنبا لأية حوادث صعق كهربائي في ظل التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد وما قد تسببه من أضرار على شبكتي الكهرباء والغاز.





وحثت الشركة في بلاغ لها كافة حرفائها على الإسراع بالاتصال بالأقاليم والوكالات التابعة لها للإبلاغ عن حوادث أو أعطال تطرأ على مستوى الشبكة الكهربائية أو أي تسريب للغاز قصد تجنيد فرقها الفنية درءا للأخطار.



