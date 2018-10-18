هيئة المحامين تقدم شكايتين في موضوع التهديدات التي طالت المحاميين عبد الفتاح مورو وعماد الهرماسي









أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أنه تم رفع شكايتين الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لفتح بحث في موضوع التهديدات التي طالت كلا من المحاميين عماد الهرماسي وعبد الفتاح مورو في علاقة بالمدعو "مصطفى خذر"

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادرعنها اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم هذين الشكايتين،على خلفية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ونسب الى المدعو مصطفى خضر من التعرض الى المعطيات الشخصية للاستاذ عماد الهرماسي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ومراقبته وترصده واقتراح تصفية عبد الفتاح مورو.

واضاف البلاغ انه سيتم اعطاء الشكايتين الاهمية اللازمة لخطورتهما كما سيتولى العميد متابعة الموضوع شخصيا .

يذكر ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كشفت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 2 اكتوبر الجاري عن وجود "جهاز سري " لحركة النهضة ، يعد مصطفى خذر أحد قياداته ، مؤكدة تورطه في قضية الاغتيالين.

كما كشفت ، عن وثائق قالت أنها تعود الى مصطفى خذر، تضمنت اقتراحا بتصفية عبد الفتاح مورو وترصد المحامي عماد الهرماسي.

وأكد المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، خلال هذه الندوة ، تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية، وجود حقائق تكشف لأول مرة على غرار تحوز المسمى مصطفى خذر لوثائق تتعلق بملف اغتيال الشهيدين مضيفا انه كان المشرف على الجهاز الخاص لحركة النهضة وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة وخاصة راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة ) ونورالدين البحيري (رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان) ، بالاضافة الى ان خذر كان مكلفا بالرد على البريد الخاص الوارد على علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية، وفق تعبيره.

من جانبها نفت حركة النهضة، في بيان صادر عنها ، وجود أي تنظيم سري صلبها.



