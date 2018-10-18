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المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين تقرر مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالجهة كامل اليوم الخميس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:33 ص
المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين تقرر مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالجهة كامل اليوم الخميس
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محمد وليد الجموسي
 


أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين في بلاغ لها صدر مساء الإربعاء ، أنه تقرر مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بالجهة اليوم  الخميس على امتداد كامل اليوم بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء 
وأضافت المندوبية في ذات البلاغ الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لولاية القصرين بشبكة التواصل الاجتماعي ان هذا القرار جاء تحسبا للتغيرات المناخية الحالية وتلافيا لما قد ينجر عنها من تداعيات وحفاظا على سلامة التلاميذ وكافة أفراد الأسرة التربوية بالجهة 
ووفق نفس المصدر تم إتخاذ هذا القرار إثر الإجتماع المفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالتنسيق مع السلط الجهوية المعنية ، وقد تم إعلام كافة مديري المؤسسات التربوية بالجهة ودعوتهم إلى التقيد بهذا القرار .  

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