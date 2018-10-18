تعليق الدروس اليوم الخميس بكافة المؤسسات التربوية بولايتي سيدي بوزيد والكاف جراء التقلبات المناخية









اتخذت لجنة مجابهة الكوارث بسيدي بوزيد قرارا بتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس تحسبا لكل طارئ، وفق ما افاد والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله في تصريح لمراسلة وات بالجهة.

كما قرر والي الكاف منور الورتاني تعليق الدروس اليوم بكافة المؤسسات التربوية بالجهة حفاظا على سلامة التلاميذ وتوقيا لمخاطر محتملة وفق ما افاد به الوالي لمراسل وات بالجهة مساء الليلة الاربعاء.





وبين والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله ان التقلبات الجوية والامطار المنتظرة لليوم الخميس بالولاية يمكن ان تصل الى 120 مم وهو ما يبرر اتخاذ قرار تعليق الدروس كما قامت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالتوجه عشية اليوم الاربعاء لمعاينة بعض النقاط الزرقاء بالولاية يذكر انه تم تسجيل حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات اثر سقوطه بحفرة مملوءة بمياه الامطار بمنطقة البريج من معتمدية السبالة مساء الاربعاء وقد تم تسجيل كميات هامة من الامطار بمعتمديات جلمة، والسبالة، وبئر الحفي، وسيدي علي بن عون، وسيدي بوزيد الغربية، مما تسبب في قطع العديد من الطرقات كما قامت فرق الحماية المدنية والحرس الوطني ومختلف مكونات لجنة مجابهة الكوارث بالجهة بمتابعة الوضع بصفة مسترسلة ميدانيا وتدخلت لاجلاء عدد من العائلات.



