حفل استقبال على متن فرقاطة الصواريخ "ووهو" الصينية على هامش مشاركتها في إحياء الذكرى الستين لانبعاث جيش البحر التونسي

نظمت

البحرية الصينية، مساء الأربعاء، حفل استقبال على متن فرقاطة الصواريخ "ووهو" الراسية بميناء حلق الوادي وذلك على هامش مشاركة هذه القطعة البحرية في إحياء الذكرى الستين لانبعاث جيش البحر التونسي.

وقد انطلقت فرقاطة الصواريخ "ووهو" التابعة للبحرية الصينية من غربي خليج عدن يوم 7 أكتوبر الجاري لتصل ميناء حلق الوادي بتونس يوم 14 من نفس الشهر بمناسبة إحياء الذكرى 60 لانبعاث جيش البحر التونسي، حيث شاركت في استعراض عسكري تم تنظيمه لأول مرة في تاريخ جيش البحر مع قطع بحرية عسكرية من تونس و11 دولة شقيقة وصديقة.

وقد هنّأ، قائد أسطول المرافقة الثلاثون بخليج عدن التابع للبحرية الصينية الفريق "دو نايهوا"، جيش البحر التونسي بالذكرى الستين لانبعاثه معتبرا في مشاركة الفرقاطة في إحياء هذه الذكرى شرف كبير للسفينة الحربية الصينية.

وأشاد "دو نايهوا" بعمق علاقات الصداقة بين تونس والصين التي تعود جذورها إلى ألفي سنة مضت عبر ما يعرف بـ"طريق الحرير البحري" الذي مكن حضارتي البلدين آنذاك من تعميق مبادلاتهما التجارية والثقافية مشيرا إلى أن العلاقات التونسية الصينية تدعمت في العصر الحديث بارساء علاقات دبلوماسية بين البلدين في سنة 1964.

وذكّر بما قاله الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمته التي ألقاها الشهر الماضي في افتتاح قمة بيكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي اعتبر أن ارساء تعاون إفريقي صيني على قاعدة الربح المتبادل سيمثل فصلا جديدا من الانجازات الشاملة للبناء ولفتح الطرقات في ربوع القارة مضيفا أن ذلك سيفتح فرصا جديدة للتنمية أمام التعاون التونسي الصيني على قاعدة الربح المتبادل.

وقد تخلل الحفل، الذي حضره بالخصوص السفير الصيني لدى تونس "وانغ وينبينغ" وعدد من قادة جيش البحر الوطني، عرضا فنيا راقصا وعرضا في فنون القتال الدفاعية.