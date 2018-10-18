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عاطف عجلان: 5 مليون مصري سعداء بتصريحات عودة السياحة الروسية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:55 ص
عاطف عجلان: 5 مليون مصري سعداء بتصريحات عودة السياحة الروسية
عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة
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نعيم يوسف
 
قال عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العليا لاستئناف السياحة الروسية، إن قطاع السياحة يعمل به 5 مليون مواطن مصري، وهم سعداء بالتصريحات المباشرة عودة الطيران الروسي مرة أخرى إلى البحر الأحمر.

وأضاف "عجلان"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، أنه لأول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرح بطريقة مباشرة عن عودة السياح الروس لشرم الشيخ والغردقة.

ولفت عضو اللجنة العليا لاستئناف السياحة الروسية، أنهم أكثر قطاعات الدولة استفادة من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، مشددا على أن المشكلة لم تكن أمنية، ولا يوجد مشاكل أمنية حاليا.

وأوضح أن السائح الروسي مرتب في الترتيب العالمي من ناحية الإنفاق في المرتبة الخامسة، والمشكلة في السياحة المصرية أنها تستهدف أقل فئات السائحين إنفاقا.
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