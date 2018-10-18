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الرئيس الإماراتي لمان سيتي: عرض راتبا فلكيا على ميسي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:36 ص
الرئيس الإماراتي لمان سيتي: عرض راتبا فلكيا على ميسي
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أقر الإماراتي رئيس فريق مانشستر سيتي خلدون المبارك بأنه طلب في 2016 من الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق الحالي وبرشلونة السابق إقناع قائد البرسا ليونيل ميسي بالانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفريق السماوي نفى أن يكون الأمر قد حصل.

وخلال حديثه مع الصحفيين في الإمارات قال المبارك "عرضنا على ميسي ثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه في البرسا، لكن ميسي رفض الموضوع بشكل قاطع".

وكان المبارك يجيب عن سؤال أحد الصحفيين عن اللاعب الذي يتمنى أن يضمه إلى "سيتيزنز" فكان جوابه سريعا "ميسي".

غير أن متحدث باسم فريق "السيتي" نفى ما نقل عن لسان رئيس النادي.

يذكر أن في تلك الفترة وبعد تأخر ميسي في تجديد عقده مع البرسا حتى 2020 كثرت الشائعات بشأن رحيل "الساحر الأرجنتيني" عن الكامب نو، وأيضا عن اهتمام المان سيتي المتزايد بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن ميسي يتقاضى أكثر من خمسين مليون دولار سنويا في عقده الجديد الذي وقعه في 2017.
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