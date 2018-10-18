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المغرب تكرم مصطفى شعبان كمربي لأجمل الخيول العربية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
المغرب تكرم مصطفى شعبان كمربي لأجمل الخيول العربية
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الفجر الفني
 
نشر الفنان مصطفى شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة له أثناء تكريمه في المغرب.

وعلق شعبان "شكرًا مهرجان الفرس فى المغرب الشقيق، و شكرا الجنرال الدكتور الحبيب مرزاق على تكريمي في المملكة المغربية كمربي لأجمل الخيول العربية ".

ويُذكر أن الفنان مصطفى شعبان من أكثر الفنانين المهتمين بتربية الخيول مع الفنان أحمد السقا، وكان اَخر أعمال الفنان مصطفى شعبان ،مسلسل"أيوب" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، الذي عرض رمضان الماضي .
المغرب تكرم مصطفى شعبان كمربي لأجمل الخيول العربية
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