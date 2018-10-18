عاجل.. لحظة نشوب حريق هائل داخل شقة في فيصل (فيديو)
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:54 صعبد الحافظ حمدى
رصدت عدسة "الفجر" لحظة نشوب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بشارع الوفاء والأمل بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، قبل قليل، دون وقوع إصابات.
تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغًا من أهالي فيصل، يفيد بنشوب حريق ضخم بإحدى الشقق السكنية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق السكنية المجاورة وتفاقمه، وجارِ السيطرة على الحريق ومعرفة أسباب الحريق.
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