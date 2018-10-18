أشرف زكي: "عمرو دياب دفعتي وكان يقول لازم الناس تتعب عشان تشوفني"

قال أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين، إن الفنان عمرو دياب كان دفعته في الأكاديمية.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "سي بي سي": "بنعمل سحور اسمه على سلم المعهد، بيحضرها خريجين وطلبة وعمال وأساتذة، وآخر سحور حضره 650 واحد وكنا بنقعد على السلم".





وتابع: "قلت لعمرو دياب تعالى نروح مشوار، قالي لا أنا الناس لازم تتعب عشان تشوفني".





واستطرد: "قالي لو قعدت على قهوة هيدخل واحد يقعد جنبي بجنيه ويقول أنا قعدت مع عمرو دياب ومش هيروحلي حفلة".