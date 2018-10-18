اليوم الخميس يشهد عودة الدوري السعودي بمواجهتي الحزم والقادسية والوحدة والفيحاء





تعود اليوم الخميس، منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجولته السادسة اليوم الخميس بمواجهتين تجمع الحزم مع القادسية ، والوحدة مع الفيحاء.





ويستضيف ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" مباراة الحزم ونظيره القادسية، ويواجه الوحدة ضيفه الفيحاء على ملعب "الملك عبدالعزيز" في مكة المكرمة.





وسوف تقام 5 مباريات غدًا الجمعة، أبرزها مواجهة الباطن والنصر المتصدر والمرشح لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس تواليا، ويتربع النصر بقيادة مدربه الأوروجوياني دانيال كارينيو على الصدارة بالعلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن الأهلي وثلاث عن الهلال اللذين يلتقيان السبت مع الاتفاق والشباب تواليا.





وفي باقي المباريات يستضيف غد الجمعة الرائد، نظيره الفتح على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في بريدة، وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف الفيصلي نظيره التعاون، وعلى ملعب الجوهرة المشعة بجدة، يواجه الاتحاد ضيفه أحد.



