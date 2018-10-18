نجم إشبيلية يتحدى برشلونة وميسي

شدد سيمون كيير نجم فريق اِشبيلية الإسباني، أن فريقه لا يخاف من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو فريق برشلونة، حيث أن إشبيلية إذا ذهب للكامب نو خائفين فسيُدمرهم البارسا، لكنه يحترموا البارسا بوصفها أحد أعظم الفرق في العالم.





وقال كيير في تصريحات صحفية: "مرة أخرى، إنه لمن دواعي سروري وبالنسبة لي أفضل شيء في عالم كرة القدم هو اللعب ضد أعظم الفرق وأعظم اللاعبين ومحاولة التغلب عليهم".





وواصل: "مهمتنا هي التأكد من أن برشلونة لا يصل إلى أقصى مستوى ضدنا، يجب علينا أن نجعل البارسا غير مرتاحين ونتحداهم بخطة لعبتنا".





وأكد: "خطة ركن الباص ليس خيارًا في الكامب نو، ربما تنجح في مرة من أصل 10".





وتابع: "ميسي؟ إنه ببساطة لاعب رائع وعندما يصل إلى أفضل مستوى له من الصعب للغاية ايقافه".





وأضاف: "لا يمكنك أن تراقب ميسي 1-1 لأن برشلونة لديها العديد من اللاعبين الكبار الآخرين لدرجة أنهم سيستفيدون من المساحة الإضافية التي تركتها لهم".





وأتم بقوله: "عليك أن تدافع بشكل جماعي ضد ميسي وتقلل من المساحة التي يلعب بها وبهذه الطريقة تتأكد من أنه لن يُقدم أفضل ما لديه ضدك".



