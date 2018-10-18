نبيل فهمي: أردوغان بالغ في قدراته.. ويقف على حافة الهاوية



وأضاف "فهمي"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أنه أصبح يختلف مع الولايات المتحدة، ومع الروس، مشيرا إلى أنه رغم قوة الاقتصاد التركي لكنه يأخذ البلاد في أكثر من مواجهة في نفس الوقت.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يعتقد أن تركيا على حافة الهاوية، ولكن أردوغان هو الذي على حافة الهاوية، مشيرًا إلى أنه قد يخرج من هذه الأزمة أيضًا.

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالغ في قدراته، وأصبح طرف مارق سياسيًا، وأصبح يعادي العرب، وجيرانه.