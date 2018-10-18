محمد نور ضيف برنامج معكم منى الشاذلي برفقة أبنائه (صور)

يحل المطرب الشاب محمد نور، ضيفًا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً.





يظهر محمد نور خلال اللقاء بصحبة أولاده الثلاثة (عمر وعلي وعلياء)، ويدخل في تحدٍ معهم في الأسئلة العامة، والأغاني، بالإضافة إلى عدة ألعاب يتنافس فيها الأب مع أبنائه.





يتحدث نور عن علاقته بأسرته وكيف يربي أبنائه، ودور زوجته في حياته، كما يتطرق إلى كواليس آخر ألبوماته، وعلاقته بأعضاء فريق "واما" الغنائي.





تتضمن الحلقة فقرة خاصة تشهد أول ظهور تليفزيوني لأعضاء الفريق البحثي التابع لجامعة المنصورة، الذي تمكن من الكشف عن نوع جديد تمامًا من الديناصورات (منصوراصورس)، سيضيف الكثير إلى سجل مصر الأحفوري.





خلال اللقاء يتحدث أعضاء الفريق عن المعاناة التي واجهتهم خلال عملية اكتشاف وجود ديناصورات، عاشت في مصر قبيل ما يزيد على ال50 مليون سنة، وكيف نجحوا في تسجيل اكتشافهم ونشر البحث الخاص به في مجلة "نيتشر"، أكبر المجلات المعنية بنشر العلم في العالم كله.





يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.