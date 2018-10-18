مواصفات ومميزات خيالية في سيارة "بوتين" الفارهة (فيديو)

آثارت السيارة الرئاسة الروسية الجديدة، التي اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على سيارات "آوروس" الجديدة، المعروفة ضمن مشروع "كورتيج" الروسي.





وتعد السيارة التي استقلها الرئيسي "السيسي" و"بوتين" خلال زيارة الرئيس المصري لروسيا استغرقت مدتها 3 أيام وانتهت مساء أمس.





وترصد "الفجر" في السطور التالية مواصفات ومميزات السيارة Aurus Senat الفارهة:

- تشبه سيارة رولز رويس فانتوم 2018.

- النسخة الصالون بقاعدة العجلات الطويلة والنسخ المدرعة منها.

- تعتمد بشكل قياسي على نظام الدفع الرباعي والدفع الهجين من خلال محرك V8 تربو مزدوج سعة 4.4 لتر طورته شركة بورشه الألمانية.

- يتلقى المحرك دعما كهربائيا لدفع السيارة بقوة 598 حصان/880 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

- تطل بملامح مهيبة من خلال شبكة المبرد الضخمة والمطلية بالكروم.

- الكشافات العاملة بتقنية LED.

- الجنوط الكبيرة والمصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.

- تزخر المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات الفاخرة وحليات الخشب الفاخر.

- تعتمد قمرة القيادة على أجهزة رقمية بالكامل.

- شاشة عرض مركزية، وباقة من الأنظمة المساعدة.

- وتحتل السيارة الرئاسية الجديدة الجانب الأكبر من مشروع "كورتيج"

- مزودة بشاشة كبيرة في لوحة المفاتيح.

- بها منظومة مالتميديا متطورة.

- ديكورات المقصورة مستمدة بشكل بعيد من سيارات مرسيدس S وE الحديثتين.

- تحتوي المقصورة على منظومة تحكم في التكييف، وتثبيت درجة حرارة الهواء بواسطة جهاز تحكم على هيئة قرصين دوارين يعملان كشاشتين.

- كما تم استخدام ألواح من أنواع ثمينة من الخشب في الديكور الداخلي على نطاق واسع.

"القدرة التأمينية" لسيارة "بوتين" الجديدة:

- مضادة للرصاص وحتى دانات الآر بي جي.

- قادرة على صد الهجمات بالأسلحة البيولوجية.

- يتمكن الرئيس وهو بداخلها من إدارة كافة شؤون الدولة وقيادة حرب كاملة.





وتأتي تسمية السيارة "آوروس" Aurus من الكلمة اللاتينية Aurum والتي تعني الذهب، فضلًا عن كلمة rus وتعني روسيا، علمًا أنه تم صناعتها لتصبح ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسية التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.











