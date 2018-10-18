"حظك اليوم برج الحمل الخميس 18 اكتوبر 2018"
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة
لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج
الحمل - 21 مارس الی 19 أبریل) ،
ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة
"العملي والعاطفي والصحي".
برج الحمل:
اعتني بصحتك، فقد تشعر بالإرهاق والاضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب وشيكة الحدوث في الأفق. تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في تحقيق توازن داخلي وكبح رغبتك في إحراز تقدمًا مهما كلف الأمر. بدلاً من حرق تلك الطاقة ظاهريًا، استخدمها لتحقيق نوع من السلام الداخلي، فتكون هذه الفترة أقل إرهاقًا. قد تجد أن نتائج تلك الأمور مقبول وغير المتوقع لها.
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