لتراجع مستواه.. انخفاض القيمة السوقية للنجم محمد صلاح





كشف مركز "سي آي إي إس" للدراسات الرياضية السويسري عن أعلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية.





وشهد التقرير انخفاض القيمة السوقية للفرعون محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لكنه لا يزال يحتل في المركز الخامس، وبلغت 171.6 مليون يورو مقارنةً بـ 174.6 مليون يورو الشهر الماضي.





وتراجع مستوى محمد صلاح بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية ولم يسجل مع الريدز حتى الآن سوى 3 أهداف في الدوري وطالبت بعض جماهير الأحمر ببيعه في يناير إذا استمر على هذه الحالة.





وتراجعت القيمة السوقية لبعض اللاعبين الآخرين مثلما حدث مع صلاح على النحو التالي:





1- هاري كين: 200.1 مليون يورو مقارنة بـ 204.6 مليون يورو في سبتمبر





2- نيمار دا سيلفا: 196.2 مليون يورو مقارنة بـ 195.4 مليون يورو في سبتمبر





3- كيليان مبابي: 193.5 مليون يورو مقارنة بـ 191.2 مليون يورو في سبتمبر





4- ليونيل ميسي: 178 مليون يورو مقارنة بـ 184.2 مليون يورو في سبتمبر





5- محمد صلاح: 171.6 مليون يورو مقارنة بـ 174.6 مليون يورو في سبتمبر





6- ديلي آلي: 167.5 مليون يورو مقارنة بـ 173.4 مليون يورو في سبتمبر





7- فيليب كوتينيو: 167.5 مليون يورو مقارنة بـ 164.8 مليون يورو في سبتمبر





8- روميلو لوكاكو: 164.4 مليون يورو مقارنة بـ 165.2 مليون يورو في سبتمبر





9- رحيم سترلينج: 159.2 مليون يورو مقارنة بـ 155 مليون يورو في سبتمبر





10- كيفين دي بروين: 157.3 مليون يورو مقارنة بـ 163.1 مليون يورو في سبتمبر



