ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لتراجع مستواه.. انخفاض القيمة السوقية للنجم محمد صلاح

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:58 ص
لتراجع مستواه.. انخفاض القيمة السوقية للنجم محمد صلاح
طباعة
منى شكري
 

كشف مركز "سي آي إي إس" للدراسات الرياضية السويسري عن أعلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية.

وشهد التقرير انخفاض القيمة السوقية للفرعون محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لكنه لا يزال يحتل في المركز الخامس، وبلغت 171.6 مليون يورو مقارنةً بـ 174.6 مليون يورو الشهر الماضي.

وتراجع مستوى محمد صلاح بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية ولم يسجل مع الريدز حتى الآن سوى 3 أهداف في الدوري وطالبت بعض جماهير الأحمر ببيعه في يناير إذا استمر على هذه الحالة.

وتراجعت القيمة السوقية لبعض اللاعبين الآخرين مثلما حدث مع صلاح على النحو التالي:

1- هاري كين: 200.1 مليون يورو مقارنة بـ 204.6 مليون يورو في سبتمبر

2- نيمار دا سيلفا: 196.2 مليون يورو مقارنة بـ 195.4 مليون يورو في سبتمبر

3- كيليان مبابي: 193.5 مليون يورو مقارنة بـ 191.2 مليون يورو في سبتمبر

4- ليونيل ميسي: 178 مليون يورو مقارنة بـ 184.2 مليون يورو في سبتمبر

5- محمد صلاح: 171.6 مليون يورو مقارنة بـ 174.6 مليون يورو في سبتمبر

6- ديلي آلي: 167.5 مليون يورو مقارنة بـ 173.4 مليون يورو في سبتمبر

7- فيليب كوتينيو: 167.5 مليون يورو مقارنة بـ 164.8 مليون يورو في سبتمبر

8- روميلو لوكاكو: 164.4 مليون يورو مقارنة بـ 165.2 مليون يورو في سبتمبر

9- رحيم سترلينج: 159.2 مليون يورو مقارنة بـ 155 مليون يورو في سبتمبر

10- كيفين دي بروين: 157.3 مليون يورو مقارنة بـ 163.1 مليون يورو في سبتمبر

المزيد عن: محمد صلاح ولاعبي المنتخب محمد صلاح كورة كرة صلاح رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 2:20:34 AM