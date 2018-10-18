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"حظك اليوم برج العذراء الخميس 18 اكتوبر 2018"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
حظك اليوم برج العذراء الخميس 18 اكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العذراء23 أغسطس إلى 22 سبتمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                   

برج العذراء:                    

بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو خميس من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة. 

                                          

 

 

 

 

 

 

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