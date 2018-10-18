بارتوميو يستكشف الموقف من عودة نيمار





كشفت تقارير إذاعية إسبانية، منذ قليل، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، اجتمع مع لاعبي البارسا و طلب منهم رأيهم بشأن مقترح عودة نيمار هذا الصيف، مشيرةً لأن هناك قبول من اللاعبين.





وبحسب ما ذكرته إذاعة "RAC1" الإسبانية، فإن بارتوميو قام باستشارة أصحاب الثقل في غرف تبديل ملابس البارسا بشأن العودة المحتملة لنيمار.





وأشارت التقارير الصحفية اليوم، إلى أن عودة البرازيلي نيمار "ليست مستحيلة"، لكن تعامل الإدارة مع ملف نيمار سيعتمد على رأي الأمانة الفنية.



