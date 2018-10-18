تزوج من فنانة شهيرة وابنته ممثلة شابة.. معلومات عن أحمد عبدالوارث في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الخميس، الذكرى الحادية والسبعين على ميلاد الفنان أحمد عبدالوارث، والذي رحل عن عالمنا قبل ٣ أيام بعد صراع مع المرض، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.





١-ولد أحمد عبدالوارث في الثامن عشر من أكتوبر ١٩٤٧.





٢-تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.





٣-كان دفعة كل من الفنانين نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.





٤-انطلقت مسريته الفنية في التلفزيون بعد ظهوره في مسلسل "هروب" مع المخرج نيازي مصطفى.





٥-توالت أعماله الدرامية، فشارك في مسلسلات: "زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون".





٦-عمل في المسرح، ومن أشهر مسرحياته: "ثمن الحرية ومأساة جميلة"، ونال عنهما ميدالية ذهبية وأخرى فضية.





٧-تزوج لفترة من الفنانة سعاد نصر، ثم تطلقا بعد أن أنجبا طارق وفيروز.





٨-تزوج مرة ثانية من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ميران وألاء.





٩-ابنته ميران دخلت عالم التمثيل، وظهرت في رمضان الماضي في مسلسل "كلبش٢".





١٠-تُوفي في 15 أكتوبر الجاري، عن عمرٍ ناهز 71 عامًا بمستشفى وادي النيل بحدائق القبة بعد صراع مع المرض.