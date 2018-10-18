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تزوج من فنانة شهيرة وابنته ممثلة شابة.. معلومات عن أحمد عبدالوارث في ذكرى ميلاده

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
تزوج من فنانة شهيرة وابنته ممثلة شابة.. معلومات عن أحمد عبدالوارث في ذكرى ميلاده
أحمد عبدالوارث
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شيماء عطية
 
تحل اليوم الخميس، الذكرى الحادية والسبعين على ميلاد الفنان أحمد عبدالوارث، والذي رحل عن عالمنا قبل ٣ أيام بعد صراع مع المرض، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.

١-ولد أحمد عبدالوارث في الثامن عشر من أكتوبر ١٩٤٧.

٢-تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

٣-كان دفعة كل من الفنانين نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

٤-انطلقت مسريته الفنية في التلفزيون بعد ظهوره في مسلسل "هروب" مع المخرج نيازي مصطفى.

٥-توالت أعماله الدرامية، فشارك في مسلسلات: "زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون".

٦-عمل في المسرح، ومن أشهر مسرحياته: "ثمن الحرية ومأساة جميلة"، ونال عنهما ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

٧-تزوج لفترة من الفنانة سعاد نصر، ثم تطلقا بعد أن أنجبا طارق وفيروز.

٨-تزوج مرة ثانية من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ميران وألاء.

٩-ابنته ميران دخلت عالم التمثيل، وظهرت في رمضان الماضي في مسلسل "كلبش٢".

١٠-تُوفي في 15 أكتوبر الجاري، عن عمرٍ ناهز 71 عامًا بمستشفى وادي النيل بحدائق القبة بعد صراع مع المرض.
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