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عاجل| مفاجأة "الحكومة" لملايين المصريين: دخل الفرد يصل 6 آلاف دولار في هذا الموعد (فيديو)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:24 ص
عاجل| مفاجأة الحكومة لملايين المصريين: دخل الفرد يصل 6 آلاف دولار في هذا الموعد (فيديو)
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، وصول متوسط دخل المواطن المصري بعد 5 سنوات عام 2022 إلى 6 آلاف دولار سنويًا، ولكن بشروط.

وأكدت السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دخل المواطن المصري من الممكن أن يرتفع إلى 6 آلاف دولار سنويًا بعد 5 سنوات بشرط ضبط معدلات النمو السكاني.

وأوضحت أن الدولة المصرية تعطي أولوية هامة لملف الإنسان المصري، وذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة في الدورة الجديدة.

وتحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة زيادة الاستثمارات، وعودة السياحة، من أجل رفع دخل المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، وتحاول خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.


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