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برلماني: بسبب دواء خطأ "وش أمي بقى عامل زي القنبلة" (فيديو)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:59 ص
برلماني: بسبب دواء خطأ وش أمي بقى عامل زي القنبلة (فيديو)
حاتم عبدالحميد - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إن الصيدليات تبيع الأدوية المستوردة بأسعار متفاوتة ومختلفة، بالإضافة إلى أن الصيدلي لا يدير الصيدلية، بل أشخاص أخرين حاصلين على دبلوم صنايع أو شهادة مرحلة "إعدادية".

وأكد "عبدالحميد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن والدته أعطاها الصيدلي دواءا بالخطأ، وعندما ذهب ليكو للصيدلي قال له: "أنا آسف الواد اللي عندي قرا العلاج غلط"، معقبا: "وش أمي بقى عامل زي القنبلة".

وتابع النائب البرلماني، أن زوجة أحد أصدقائه ذهبت لصرف علاج من الصيدلية للعظام، فأخطأ العامل وأعطاها دواءًا للصرع، موجها رسالة للصيادلة قائلا: "صلحوا البيت أولا.. داخلوا تعبان".


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