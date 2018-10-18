روبن يتحدث عن اشتعال المنافسة في الدوري الألماني

كشف الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ عن رأيه في اشتعال المنافسة بالدوري الألماني هذا الموسم خاصة مع انطلاقة بوروسيا دورتموند المميزة واحتلاله صدارة الترتيب.

ويحتل دورتموند صدارة البوندسليجا برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز السادس.

وقال روبن في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية: "دورتموند منافس كبير وسنرى رفقة الباقين إلى أي مدى سيتمكن من مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم".

وأضاف: "على الأقل، هناك توتر وتنافسية في الثلث العلوي من جدول البوندسليجا وأنا سعيد بذلك".

وتابع: "قبل سنوات قليلة، كان البعض يشتكي من الملل بسبب هيمنة بايرن".

واختتم كومان تصريحاته عن نتائج الفريق البافاري مؤخرا، قائلا: "الأمور لا تكون كلها جيدة إذا فزت بكافة المباريات وكذلك الحال عندما تسوء النتائج".

واختتم روبن تصريحاته قائلاً : "لكننا بحاجة للتحكم في زمام الأمور مجددا والعودة للهيمنة على مبارياتنا أمام أي منافس".