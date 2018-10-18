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سامي عبدالعزيز: هكذا تري رئيس صندوق النقد الدولي "السيسي"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:38 ص
سامي عبدالعزيز: هكذا تري رئيس صندوق النقد الدولي السيسي
زيارة الرئيس السيسي لروسيا
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داليا الحسين
 
قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخارج ستنعكس على المواطن المصري من خلال توفير مزيدٍ من فرص العمل، مؤكدًا أن كافة زيارات الرئيس هدفها المواطن المصري

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يقوم بتوظيف العلاقات السياسية والدولية من أجل إنعاش الاقتصاد، موضحًا أن الضبعة سوف تفرز العديد من الخبرات الجديدة للكفاءات المصرية، وهي لا تقدر بثمن فضلًا عن توفير مزيدٍ من الوظائف.

وكشف عن رأي كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، في الرئيس السيسي حيث قال:"لاجارد قالت إنها لم تشاهد رئيس دولة لديه ذاكرة حديدية عن الوضع الاقتصادي في مصر، ولديه إلمام بكامل الأمور مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف أن السياحة يرتبط بها نحو 22 صناعة منتجة مما سيسهم في إنعاش معدلات الوظائف، بعد تأمين جميع المطارات بكل التكنولوجيا وهو ما تأكدت منها الجهات الروسية.
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