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حمدي بخيت: البحر المتوسط أصبح منطقة اهتمام استراتيجية لصراعات القوى الكبرى

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:32 ص
حمدي بخيت: البحر المتوسط أصبح منطقة اهتمام استراتيجية لصراعات القوى الكبرى
اللواء حمدي بخيت - الخبير الاستراتيجي
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كساب أحمد
 
قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، إن البحر المتوسط أصبح منطقة اهتمام استراتيجية لصراعات القوى الكبرى، خاصة في منطقة شرق المتوسط، وهذا يرجع للأزمات الموجودة في لبنان وقطاع غزة، واحتلال تركيا لجيزة قبرص، خلاف وجود اكتشافات طاقة كثيرة في شرق المتوسط.

وأضاف "بخيت"، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر قامت مبكرًا بترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان، لكي تتغلب على أي مشكلة حول الغاز في شرق المتوسط مستقبلًا.

وأشار إلى أن الإرهاب ليس له وطن أو خريطة أو تمركز، ويتم نقله من منطقة لأخرى من خلال أجهزة الاستخبارات العالمية.
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