"التضامن": توقيع بروتوكول لتنفيذ أول مسح قومي عن تعاطي المخدرات في كل المحافظات



وأضاف "العقبي"، في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارتين لإنشاء مراكز جديدة لعلاج المراهقين ممن يتعاطون المخدرات.



ونفى المتحدث باسم وزارة التضامن ما تردد عن دعم طفلين فقط في نظام "تكافل وكرامة"، بدلا من ثلاثة أطفال، مشددًا على أن هناك سيناريوهات عدة لمراجعة الدعم النقدي، وهناك أفكار يتم مناقشتها لوضع برنامج واحد للدعم النقدي، واستبعاد من سيتم استبعادهم لأنهم لا يستحقون.



وشدد على أن الدولة تسعى للحد من الزيادة السكانية ويجب اتخاذ خطوات في هذا الأمر.

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم غدًا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والدينية، ووزارة الصحة، لتنفيذ أول مسح قومي عن تعاطي المخدرات في كل المحافظات.