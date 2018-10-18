ثنائي برشلونة يقتربان من مواجهة إشبيلية

أكدت تقارير صحفية إسبانية عودة كلا من لويس سواريز وسيرجي روبرتو اليوم لتدريبات الفريق بمدينة سانت جوان ديسبي الرياضية.





وأكدت التقارير أن الثنائي خضعا لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية للشفاء من الإصابة، حيث كان يعاني سواريز من آلام في الركبة اليمنى بينما أصيب روبرتو بشد في العضلة الأمامية للقدم اليمنى وبات اللاعبان جاهزان لمواجهة أشبيلية السبت المقبل على ملعب الكامب نو في الجولة التاسعة للدوري.





وشارك في الحصة التدريبية مجموعة من لاعبي الفريق الرديف بسبب النقص الكبير في صفوف الفريق الأول سواء لإصابة بعض اللاعبين أو لانضمام آخرين لمنتخباتهم.





وسيواصل برشلونة استعداده صباح غدٍ الخميس لهذه المواجهة المهمة التي سيسعى من خلالها حصد النقاط الثلاث من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات بعد 4 جولات متتالية دون فوز (3 تعادلات وخسارة) والانفراد بصدارة ترتيب جدول الدوري.





يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة دفاعية بعد إصابة الثنائي توماس فيرمايلين وصامويل أومتيتي مما قد يجبر الفريق الكتالوني على تعزيز دفاعه في الميركاتو الشتوي المقبل.





ويحتل أشبيلية صدارة جدول الدوري بـ16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق الكتالوني.