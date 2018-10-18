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وزير الخارجية الأسبق: تطور في العلاقة المصرية الروسية باعتبارها هامة للطرفين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:27 ص
وزير الخارجية الأسبق: تطور في العلاقة المصرية الروسية باعتبارها هامة للطرفين
السفير نبيل فهمي - وزير الخارجية الأسبق
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أمنية فوزي
 
قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يوجد تطور في العلاقة المصرية الروسية باعتبارها علاقة هامة للطرفين.

وقال فهمي، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، إن روسيا أصبحت أكثر التزامًا في اتفاقتها عن الغرب ولكنها بطيئة الحركة والتنفيذ.

وأضاف أن روسيا تسعى للتبادل التجاري مع مصر، وترويج منتجاتها في الأسواق المصرية كالسيارات وغير ذلك.
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