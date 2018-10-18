إحباط محاولتي تهريب ملابس في خلاط أسمنت ومكبس قمامة بـ"جمارك بورسعيد"





أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، الأربعاء، محاولتي تهرب جمركي لكمية من الملابس الجاهزة والبضائع الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.





وبناءً على معلومات سرية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، والمقدم محمد عدس مدير البحث الجنائي بمنفذ الرسوة الجمركي، بإعتزام "م.ح. م" قائد السيارة (ط ع ط)- مكبس نظافة مجهز للقمامة- إخفاء كمية من البضائع الأجنبية غير الخالصة الرسوم الجمركية في جسم السيارة بقصد تهريبها عبر منفذ الرسوه الجمركي.





وبوصول السيارة تم استيقافها في المكان المخصص للتفتيش حيث تبين وجود 18 ألف قطعة حبل نور لمبات ألوان و1600 قطعة سويت شيرت أطفال مقاسات متنوعة، و170 طقمًا أطفال "بنطلون- سويت شيرت- بيجامة" منشأ تركيا، و475 قطعة بيجامة أطفال، و80 روبًا بناتيًا منشأ تركيا وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب مخبأة داخل حمولة المكسب مع كمية من القمامة لإخفاء المضبوطات خلفها، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 263 ألفًا و280 جنيهًا، وبلغت الرسوم المستحقة 165 ألفًا و980 جنيهًا.





كما وردت معلومات سرية باعتزام "م.م.م" قائد السيارة رقم (ط د ب 5149)- خلاطة أسمنت- إخفاء كمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية في جسم السيارة بقصد تهريبها عبر منفذ الرسوة الجمركي.





وتبين وجود 900 دستة إيشارب حريمي أشكال ومقاسات منتوعة، و37 كرتونة أحذية مقاسات مختلفة مخبأة داخل تجويف حلة الخرسانة، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 267 ألفًا و40 جنيهًا، وبلغت الرسوم المستحقة 169 ألفًا و6 جنيهات.





وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 139133 و23997 لسنة 2018، والتحفظ على المضبوطات.



