"شقيقه": ميسي لن يغادر برشلونة إلا إلى هذا النادي

لطالما أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته الغامرة باللعب في برشلونة، وجدد غير مرة ولاءه للنادي الكتالوني الذي هيأ له كل الظروف للتألق. غير أن البرغوث يحتفظ بحلم يسعى لتجسيده قبل اعتزاله كرة القدم.





وتحدث الصحفي خوتا خوردي عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل ليونيل ميسي ووجهته القادمة.





وأكد الصحفي المقرب من برشلونة في البرنامج الإسباني الشهير "تشرينغويتو" أنه تحدث مع شقيق أحسن لاعب في العالم خمس مرات، وقال "تناقشت مؤخراً مع شقيق ميسي بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، وأكد لي أن النادي الوحيد الذي يمكن لميسي أن يلعب فيه بعد برشلونة هو فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني".





وفي نفس السياق، صرح ميسي قبل أشهر قائلا "دائما ما قلت إنني أريد في يوم من الأيام اللعب في الدوري الأرجنتيني.. لا أعرف هل سيكون ذلك مُمكناً، لكن هذه الفكرة في رأسي". وأضاف "في الأرجنتين لن ألعب إلا لفريق نيولز أولد بويز".





يذكر أن ميسي (31 عاما) بدأ تعلم أبجديات كرة القدم في فريق نيولز أولد بويز، قبل أن ينتقل بعدها إلى برشلونة في سن صغيرة، ويصبح واحدا من أحسن اللاعبين في تاريخ كرة القدم.



